Evlenmeleri beklenen Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun ayrıldı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hilal Altınbilek, bir yıldır birlikte olduğu Mehmet Can Uzun'dan ayrıldı.

Geçtiğimiz ay haklarında çıkan evlilik haberlerini yalanlamayan çiftin, sürpriz bir kararla ayrılması şaşırttı. Oyuncunun yakın çevresine, "Ne evlenmesi, ayrıldık biz" dediği öğrenildi.