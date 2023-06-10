Evlenmeleri beklenen Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun ayrıldı 10.06.2023 11:04 Ünlü çift Hilal Altınbilek ile Mehmet Can Uzun ayrıldı. İşte haberin detayları... Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hilal Altınbilek, bir yıldır birlikte olduğu Mehmet Can Uzun'dan ayrıldı. Geçtiğimiz ay haklarında çıkan evlilik haberlerini yalanlamayan çiftin, sürpriz bir kararla ayrılması şaşırttı. Oyuncunun yakın çevresine, "Ne evlenmesi, ayrıldık biz" dediği öğrenildi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN