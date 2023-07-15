Eski sevgililer Nesrin Cavadzade ile Burak Deniz yan yana geldi

Birce Akalay, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade, Başak Dizer Tatlıtuğ ve Fırat Çelik, Bodrum'da bir makra için bir araya geldi.

2018 yılında Burak Deniz ile Nesrin Cavadzade'nin aynı karede yer alması dikkat çekti.



İkilinin aynı karede olması sosyal medyanın da gündemine oturdu.