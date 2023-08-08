Elçin Sangu bikinili görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile uzun yıllardır devam eden ilişkisi hakkında geçtiğimiz yıllarda açıklama yapan Yunus Özdiken, ilişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söylemişti: Günü kendilerine ait kabanada yatarak geçiren çiftten Sangu, ara ara yattığı yerden kalkarak mekan içerisinde dolaştı.



FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ



Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, sevgilisine sarılıp keyifli dakikalar geçirdi.

Çifte Umut Kurt ve eşinin de eşlik ettiği görüldü. Oyuncunun köpeklerinin kabanasında hazır bulunduğu ise dikkatlerden kaçmadı.