Elçin Sangu bikinili görüntülendi

Son olarak 'Çöp Adam' adlı yapımda yer alan oyuncu Elçin Sangu, uzun süredir aşk yaşadığı Yunus Özdiken ile Marmaris'te kameralara yansıdı. Localarında keyifli dakikalar geçiren çiftten Sangu, fit vücuduyla dikkat çekti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile uzun yıllardır devam eden ilişkisi hakkında geçtiğimiz yıllarda açıklama yapan Yunus Özdiken, ilişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söylemişti: Günü kendilerine ait kabanada yatarak geçiren çiftten Sangu, ara ara yattığı yerden kalkarak mekan içerisinde dolaştı.

 


FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, sevgilisine sarılıp keyifli dakikalar geçirdi.

Çifte Umut Kurt ve eşinin de eşlik ettiği görüldü. Oyuncunun köpeklerinin kabanasında hazır bulunduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

 

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Elçin SanguYunus Özdiken

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