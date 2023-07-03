Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 21 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer balayında görüntülendi.

 

Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede objektife yansıdı.


Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.

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Eda EceBuğrahan Tuncer

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