Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 21 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer balayında görüntülendi.

Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede objektife yansıdı.



Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.