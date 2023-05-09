Eda Acar'ın besteci yanı, yeni nesil soundu ve alışılmışın dışında vokal performansı ile öne çıkan projenin çıkış şarkısı, EP ile aynı adı taşıyan "Yanıma Gel" oldu. Şarkının söz ve bestesi Eda Acar ve İrem Şahin'e, düzenlemesi ise Özgür Karakaya'ya ait.

Yusufcan Özbilen'in yönetmenliğini üstlendiği "Yanıma Gel" şarkısının video klibi, Eda Acar'ın güçlü performansını görsel bir şölenle birleştiriyor. "Yanıma Gel" EP'sinde ayrıca "İzin Ver", "Gelemem Kendime" ve "Son Tweet" isimli 3 şarkı daha yer alıyor.

Eda Acar'ın kendine özgü tarzı, güçlü vokali ve başarılı besteleri, Spica Records etiketiyle yayınlanan "Yanıma Gel" EP'siyle müzikseverlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.