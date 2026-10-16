Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı 16.10.2026 11:26 Duygu Üstünbaş 50'nci yıl için geceye özel kıyafetle katıldı Duygu Üstünbaş, Galataport İstanbul'da görüntülendi. Oyuncu reklamlarında yer aldığı Yatırım Finansman şirketinin 50'nci yılı için organize edilen gece için Galataport’ta yer aldı. Tolga Çam'ın gece için özel hazırladığı kıyafetle etkinliğe katılan Üstünbaş, "Çok özel bir gece. Tüm günüm hazırlıklarla geçti. Bu projede olmak çok keyifliydi" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN