Doğukan Güngör ile gizemli kız arkadaşının samimi anları!

Oyuncu Doğukan Güngör (27), geçtiğimiz aylarda rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşamasıyla magazin gündemine gelmişti. Son olarak bir derginin daveti için Bodrum'a giden ünlü isim, yanındaki gizemli kız arkadaşıyla samimi anlar yaşadı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Rol aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Sıla Türkoğlu ile evli bir çifti canlandıran Doğukan Güngör, geçtiğimiz aylarda dizi aşkının gerçeğe dönüşmesiyle adından söz ettirmişti. Yılbaşını da İzmir Çeşme'de beraber geçiren ikili, aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasıyla çok konuşulmuştu.

 

SAMİMİ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Doğukan Güngör, son olarak bir derginin daveti için Bodrum Türkbükü’ndeki bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı. Arkadaş grubuyla sohbet eden 26 yaşındaki oyuncunun, hemen yanı başında oturan kız arkadaşıyla samimiyeti dikkat çekti.


Ünlü ismin omuzuna başını yaslayan gizemli güzelin, Güngör’e anlamlı bakışları objektiflere böyle yansıdı. Çift, günü şezlongta sohbet ederek geçirdi.

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Doğukan GüngörKızılcık Şerbeti

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