Ceyda Ateş’ten yapımcılıkta yeni adım

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcılık alanındaki çalışmalarını da sürdüren Ceyda Ateş, bu kez dijital dünyanın yükselen formatlarından dikey diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Ateş’in yapımcı olarak hayata geçirdiği ilk dikey dizi Peki... Ama'nın çekimleri Tivibu için başladı.



Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu yapım, modern şehir hayatı, kariyer, aşk ve geçmişte yapılan seçimler üzerinden ilerleyen eğlenceli, komik, romantik, fantastik kurgu ve paralel evren temasını dikey dizi formatında buluşturuyor.

Peki... Ama, Ceyda Ateş’in yapımcı kimliğiyle hayata geçirdiği ilk dikey dizi olma özelliğini taşıyor.