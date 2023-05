Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile ilişkisi... Tehdit, şantaj ve asparagas haber!

Muhammed Yakut, Youtube'da yayınlandığı videolarla gündem oldu. 14 ayrı sabıkası olan Muhammed Yakut, iş dünyasından, siyasete, siyasetten, güvenlik bürokrasisine kadar birçok isim hakkında iddialar ortaya attı.

TELEFON TRAFİĞİNİ EMRE ERCİŞ DEŞİFRE ETTİ



Muhammed Yakut'un Can Tanrıyar ile olan ilişkisini önce gazeteci Emre Erciş, sosyal medya hesabından deşifre etti. Emre Erciş, Can Tanrıyar ile Muhammed Yakut arasındaki telefon trafiğini ortaya koydu. Sonrasında ise Serdar Akinan'ın açıklamaları geldi.

SERBEST KALDIKTAN SONRA SERDAR AKİNAN AÇIKLADI

Patronlardünyası'nın haberine göre Muhammed Yakut ile röportaj yapmasının ardından, "suç ve suçluyu övmek" suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, savcılıktan serbest kalmasının ardından, Muhammed Yakut'un arkasında magazinci Can Tanrıyar'ın olduğunu öne sürdü.



İLİŞKİYİ AÇIKLADI KÜFÜR YEDİ

Serdar Akinan Youtube'daki yayınında şu iddialarda bulundu:

"Ben gözaltından çıktıktan sonra gazeteci arkadaşlarımla oturdum konuştum. Ve dikkat ediyorum ortalığa birtakım bilgiler saçılmaya başladı. Bunlardan en ilginci Muhammed Yakut'un ilişkileri. Şimdi hatırlar mısınız benim yayında bir kelime kullandı, bir ifade kullandı. Dedi ki; "Bunu bu arada ben konuşmadım. Ben dedi Can Tanrıyar ile beraber, Can Tanrıyar bir gazeteci bu arada biliyorsunuz. Uçankuş diye bir sitesi var. Ben Can Tanrıyar ile beraber Doğan Şentürk'e yani FOX Haberin Genel Yayın Yönetmenine gittim. Bu videolarda anlattığım her şeyi onlara anlattım Can Tanrıyar ile beraber. Orada ben uyanamadım işi. Eeee ve bunlar yayınlamadı. Bunu yayında söyledi hatırlarsanız. Okey, o anda ben keşke bunun üzerine bir soru sorabilseydim. Diyorum ya soracağım çok şey var aslında, ama ortaya da çıktı"



Serdar Akinan, yayınladığı videodan sonra Can Tanrıyar ve eşi Tamar Oner'in kendisini arayarak "hakaret ve küfür ettiğini" de öne sürdü.

ORGANİZE ŞUBE GÖZALTINA ALDI

Can Tanrıyar, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut ile olan ilişkisi sebebiyle sorgulanacağı kaydedildi. Can Tanrıyar'ın yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

SACİT ASLAN SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Sacit Aslan'da bugün kendisine ait internet sitesinde "Can Tanrıyar'ın iflah olmaz Bizans Oyunları" ve suskun medya" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sacit Aslan, yazısında, magazinci Can Tanrıyar’ın ‘hırsızlıktan gaspa kadar 14 ayrı sabıkası’ bulunan ve adeta bir suç makinası olan Muhammed Yakut ile girdiği ilişkinin son derece ibretlik olduğunu vurgulayarak, savcıları göreve çağırdı. (Medyaradar)