Calvin Kleiın sonbahar 2023 koleksiyonu dünya yıldızlarını ağırlıyor

Calvin Klein, dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı Sonbahar 2023 kampanyasını zevk, oyun, cazibe ve özgüveni vurgulayan çekimle duyurdu. Marka elçileri Kendal Jenner, Jung Kook ve JENNIE’ye bu kampanyada Alexa Demie ve Kid Cudi de eşlik etti. Inez & Vinoodh objektifine yansıyan ve güçlü müzikleriyle dikkat çeken kampanya, her bir yeteneğin bireysel dünyasını yansıtıyor ve koleksiyondan minimal görünümler sunuyor.

Koleksiyonun her parçasında ve kampanyanın her sahnede özgüvenin öne çıktığı Sonbahar 2023 kampanyası, bir bütün olarak Calvin Klein'a özgü yönleri ustaca yansıtıyor. Calvin Klein iç giyim koleksiyonunda Alexa Demie, cesur ve baştan çıkarıcı tarzıyla kameralar karşısına geçerken JENNIE, iç giyim ve jean kombiniyle özgüveni temsil ediyor. Jung Kook, ikonik Calvin Klein jeanlerinin enerjisini yansıtıyor. Kendall Jenner, feminenliğe güçlü bir vurgu yapıyor. Kim Judi ise çabasız şıklığı ve rahatlığı gözler önüne seriyor.

Calvin Klein'ın minimal, modern ve tasarım kodlarını yansıtan koleksiyon, moda tutkunlarını yeni stillerle buluştururken her yaşam tarzının vazgeçilmezi olan ikonik parçalar sunuyor. Takı, gözlük ve aksesuarlarla zenginleşen yeni koleksiyon, klasik silüetler, yeni kumaşlar ve yenilenen kalıplarla sonbahar stillerine ilham veriyor.