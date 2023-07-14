Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.

Özçivit Ailesi, önceki gün Bodrum Kisebükü'nde demirledikeri lüks teknede görüntülendi.

Arkadaş gurubuyla kahvaltı yapan aileden denize ilk giren Fahriye Evcen oldu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu, fit haliyle adından söz ettirdi. Eşinin ardından teknenin arka kısmından kendisini serin sulara bırakan Burak Özçivit’in göbekli hali objektiflere böyle yansıdı.



Deniz keyfi sonrası tekneye çıkan yakışıklı oyuncu, eşinin denizden çıkacağını duyunca, merdivenlerden eşine havlu uzatıp, elini tutarak yardımcı oldu.



Sıcağa dayanamayıp Ege'nin serin sularının tadını çıkaran ikili, daha sonra teknede baş başa güneşlendi.