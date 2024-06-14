Bir kadını alıkoymakla suçlanan Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi!

Komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç bir kadını, evinde alıkoymakla suçlandı. Genç kadın arkadaşlarına “Beni kurtarın.” diye mesaj atınca polisler harekete geçti.



Olay sonrası Hasan Can Kaya açıklama yaptı. Komedyen, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var.

Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" dedi.