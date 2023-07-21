"Beni yakalayamayacaksınız" diyen Nebahat Çehre bikinili görüntülendi

21.07.2023 10:12

Uzun süredir tatil yapmayan Nebahat Çehre, bu yaz tercihini Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'dan yana kullandı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, basın mensuplarına "Beni yakalayamayacaksınız" diyen 79 yaşındaki oyuncu, Güvercinlik'te konakladığı otelin plajında bikinili objektiflere yansıdı.