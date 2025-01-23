Aysu Baçeoğlu neden modelliği bıraktı? "O çıkarsa ben çıkmam" diyen manken kim?

Eski manken Aysu Baçeoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Mankenliğini bıraktığını söyleyen model, "Kaç senedir mankenlik yapmıyorum. Bizim dönemimiz de 20-25 model vardı. Ondan sonra kalmadı. Bizden sonra, bütün mankenler oyuncu oldu. Biraz daha sakin kalmayı ve kaosun içinde olmayı tercih etmedim. 17 sene modellik yaptım. Oyunculuk deneyimim oldu ama kimsenin kapısını çalmam. Bizimkisi manipüleye açık bir meslek. Bir ara şarkı söyledim ama yeni şarkı yapmayı düşünmüyorum. Zekeriyaköy'de yaşıyorum, at biniyorum, yüzüyorum ve pilates yapıyorum" dedi.

Yıllar önce modellerin popüler olmasına Baçeoğlu, "Neden şimdi modellerin eski popülerliği yok?" sorusuna, "Defile kalmadı. Büyük firmalar defile düzenlemiyor. Bazı ajanslar yurt dışından uygun bütçeli modeller getirdi. Ben son mohikan oldum. En güzel anda yaşadım. O yüzden çok mutluyum" yanıtını verdi.



KİMSE KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMASIN

Model, "Zamanında engellendiğiniz oldu mu?" sorusuna, "Oldu. İsim vermem, mahkemelik olmuştum. 'O çıkarsa ben çıkmam' demişti. Sen kimsin? Çık sen kimsin, tek başına yürü o zaman... Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. En büyük günah, birinin ekmeğiyle oynamak. Bu bir pastaysa, herkese dilim var. Birinin kafasını ezerek başkasını yüceltmesinler. Artık bu camiada değilim, hiç umrumda değil. 17 sene yaşadım. Travmalarım oldu. Altı ay boyunca evden çıkmadım. Altı ay işe gitmeyip, kendi paramı kuruşuma kadar yedip ve eve kapandım. Kimseyle kavga edemem. Hülya Avşar söylemişti, 'Bu camiadan dost olmaz' diye... Şimdi daha kötü..." diye yanıt verdi.



EVLENMEDİM

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Baçeoğlu, "Evlenmedim, çocuk da yok. Annem, 'Senelerdir gelinlik giydin bir kere gerçekten giymedin' diyor. Gönlüme göre, beni, hayvanı ve doğayı seven biri olsun" dedi. Model, "Parası önemli mi?" sorusuna, "Bir adam da bu saatten sonra olacaksa parası da olması gerekiyor" yanıtını verdi.



ÇOCUK KUTSALDIR

Hacı Sabancı'nın yıllar sonra çocuğunun çıkmasına Baçeoğlu, "Herkesi bir hayata bakış açısı var. Herkesin yetiştirilme tarzı var, herkes kendine yakışanı yapar. Ben dünyanın en güzel adamı olsun, çocuğu istemezse dünyaya getirmem. Baba onun yanında olacak ve çocuğu sevecek. O çocuğun günahına girmem. Çocuk kutsaldır. Babasını sormayacak mı?" ifadelerini kullandı.