Aslıhan Karalar kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı

03.07.2023 10:54

2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan, 'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı 'Burçin Hatun' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Karalar, yaz sezonunu açtı. İşte detaylar...