Ankara'da moda şov

Demet Şener, Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli, Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda podyuma çıktı.

(Erkan Yılmaz - Demet Şener - Özge Ulusoy - Gizem Özdilli - Hayati Akbaba)

Başkentte 100'e yakın firma ve 81 ilden katılımcıyla gerçekleşen etkinlikte 40 model yer aldı.

Modellerin moda şovu, izleyenler tarafından beğeni topladı. 2-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşen defilelerde, moda şovu yaşandı.



Demet Şener, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, defileler sonrası kamera karşısına çıktı. Defilelerin organizasyonunu Erkan Yılmaz yaparken, koreografisi ise Akif Örük üstlendi.

Ulusoy, "Ankaralıyım. Ankara'da böyle organizasyonlar olunca mutlu oluyorum. Herhalde 15 sene önce Ankara'da moda günleri yapıyorduk, coşkulu geçiyordu. Herhalde sektördeki zorluklar nedeniyle ara oldu. Şimdi burada olunca ilgiyi gördük. Devamı gelsin istiyoruz" dedi. Yıllardır Şener ve Ulusoy'la podyumda olan Özdilli, "Kaprisli değiliz, iş odaklıyız. Bu bir ekip işidir" diye konuştu. Hayati Akbaba, "Ankara'yı moda merkezi yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.



PODYUMDAN KEYİF ALIYORUM

Yıllardır sektörde olan Demet Şener, "Demet Şener markasını sürekli üst çıtada tutmak zor değil mi?" sorusuna, "Planlayarak yapmadım. 18 yaşını doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. Türk halkı beni sadece model olarak görmedi. Bir anne, zamanında eş... Yaşantım zaten ortada...Markanızı temiz tuttuğunuz zaman ki belli dönem ara verdim ve çocuklarımla ilgilendim. Yıllar sonra tekrar ortaya çıktığımda sanki hiç gitmemiş gibi 15 sene yokmuşum gibi beni bağrına bastılar. Teşekkür ederim. İşimi çok seviyorum. " yanıtını verdi. Model, "Genç meslektaşlarınıza önerilerde bulunuyor musunuz?" sorusuna, "Özellikle onlara gidip bir şey söylemiyorum. İki genç çocuk annesi olarak bilirkişi gibi, 'Şunu şöyle yapın' demiyorum. Bir şey sorduklarında anlatıyorum. Çoğu kızım İrem yaşında... Hayat tarzımızı görüyorlar. Çekim olduğu zaman ilk biz gidiyoruz. Artık profesyoneliz. Kapris hiç yok bizde..." cevabını verdi. Şener, "Podyumu bırakma düşünceniz oluyor mu?" sorusuna, "Hiç yok, keyif alıyorum. Zaten sadece podyuma çıkmıyorum başka iş kollarında da varım" diye cevap verdi.

SAKAT AYAĞIYLA PODYUMA ÇIKTI

Gizem Özdilli, "Altı hafta önce üzeri halı kaplanmış bir yerin altı kırıkmış, bende bastım. İki yan bağ sorunum var. Futbolcular gibi soğutucu sıkıldı ayağıma... Onu deneyimlemiş oldum. 2-3 hafta sonra iyileşeceğimi umuyorum. Bugün canım çok yandı ama belli etmedim. Üç hafta topuklu ayakkabı giymem yasak ama kıramadığım ve verdiğim sözü tutmak için raporun dışına çıktım. Bu akşam ağrım olacak. Futbolcularda sakatlanıyor ayaklarına dondurucu sıkıyorlar ve devam ediyorlar. Bizde aynı işi yapıyoruz. Buradaki insanlara saygısızlık olurdu" dedi.



TAKSİYE BİNMİŞ GİBİ UÇAĞA BİNİYORUM

Ankaralı olan ve beş yıldır Kıbrıs'ta yaşayan model, "Zor olmuyor mu?" sorusuna, "Kıbrıs, Ankara, İstanbul ve diğer şehirler... Taksiye binmiş gibi uçağa biniyorum. Yorucu oluyor ama değer... Kıbrıs'ı çok seviyorum. Ankara ve ülkemi çok seviyorum" yanıtını verdi.