Ali Rıza Binboğa'dan yapay zeka açıklaması

Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Sanatçı, "Geçmişte Teşvikiye'de kaldığım için dostlarım var. Arada sırada sohbet ediyorum. Dostlarla bağı kesmemek lazım. O dönem sokakta yürümek benim için zordu. Çok fazla ilgi vardı. Mesela Nişantaşı'na çıkamıyordum etraftaki vatandaşlar sohbet etmek istiyordu. O yüzden arkadaşlarla karşılıklı anıları anlatıyoruz. Halkımla bağımı koparmadım. Halen beni seviyorlar. Halkıma hiçbir yanlış yapmadığımı görüyorum ve mutlu oluyorum. Bu insanın en büyük mutluluğu oluyor. Örmek olabildiğim kadar örnek olmak istiyorum. Bana, 'Senin sayende öğretmen oldum', 'Eşime evlenme teklif ettim' ve 'Umudumu yitirmiyorum' gibi şeyler duyuyorum" dedi.



ESERLERİMİZ HALKA GİTMİŞTİR AMA İHANET ETMEYİN

50'nci sanat yılı için Binboğa, "Manisa, İzmir ve Kadıköy'de yaptım. Maltepe'de ayın 19'unda gerçekleşecek. Hayatımı anlatıyorum. Kırgınlıkları ve sevinçlerimi paylaşıyorum. Kadıköy'de yaptığım söyleşide bazıların ağladığını bazılarının güldüğünü gördüm" diye konuştu. Son dönemdeki müzikler için sanatçı, "Duygular ortadan kalktı, yapay zekayla eserler üretip, sesinizi taklit ediyor. Mesela benim sesimi yapmışlar, Tereddüte düştüm, 'Ben söylüyorum' gibi... Bu çağda bundan kurtulmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, "Bu durumla ilgili dava açacak mısınız?" sorusuna, "Yapmayacağım. Yapmanın anlamı yok. Ürettik ve halka ilettik, bizden çıktı. Artık halkın malı... Sizin dünya görünüşünüze ve duruşunuza ihanet varsa o zaman üzerinize düşeni yaparsanız. Eserlerimiz halka gitmiştir ama ihanet etmeyin. Gençler benim eserleri cover yapıyor ama bakıyorum epeyce falso var ama ben alkışlıyorum. Önemli değil, sevmiş ve yapmış. İzin aldığı sürece yapsınlar, kendi yorumlarını katsınlar. Sakın melodi ve içeriğiyle oynamasınlar. Benim dünya görüşüm var, ters bir şey yapamazlar" yanıtını verdi.