Aiden Kekilli ve Sheyree'nin yeni Şarkısı

Sanatçı Aiden Kekilli ve Sian'nin yeni şarkısı "Uzay," müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Söz ve müziği Sheyree tarafından bestelenen bu hareketli parça, aranjesi Ozade tarafından yapıldı. "Uzay," enerjisi ve ritmiyle dikkat çekiyor.

Şarkının klip yönetmenliğini de üstlenen Aiden Kekilli, bu projede çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. Modern danslar ve dinamik sahnelerle dolu olan klip, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. 

Aiden Kekilli ve Sheyree, "Uzay" şarkısı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptılar: “Bu şarkı üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Shahriyar Ramazanzade’nin söz ve müziği ile Ozade’nin aranjesi birleşince ortaya özel bir çalışma çıktı. Dinleyicilerin de bu eseri beğeniyle karşılamasını umuyoruz.” 

Aiden Kekilli ve Sheyree'nin "Uzay" şarkısı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Bu yazın hitlerinden biri olmaya aday "Uzay"ı dinlemek için favori müzik platformunuza göz atabilirsiniz.

 

 

 

 

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