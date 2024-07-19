24 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay konuştu! “Oğlumu ben teslim ederim”

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına ikinci kez konuk olan ve yine açıklamaları ile gündem olacak Gülnur Tuğaltay "Beni katil ilan ettiler" dedi.

KATİL TANIDIK BİRİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "Sizinle yaptığımız program sonrası size yine birçok eleştiri ve tepki geldi. Herkes yeni soruların cevabını merak ediyor. Siz de bizi kırmayıp ikinci kez programıma konuk oluyorsunuz. Ben direkt sormak istiyorum. Çağla'nın katili kim? " diye sordu.

İNSANIN ACISI ÜZERİNE PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ezmeci'nin bu sorusu üzerine Gülnur Tuğaltay "Katil tanıdık biri. İnsanlar kör cahil. İnsanın acısı ile prim yapıp para kazanmaya çalışıyorlar. Beni katil ilan ettiler. Bu dünyada hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. 24 senedir biz bunu yaşıyoruz. Dosya zaman aşımına uğramadan bir gün önce gidip süresini uzattım. Emniyet bütün sülalemizi didik didik araştırdı." dedi.

Gülnur Tuğaltay’ın açıklamalarından satırbaşları…

BİZ AİLECEK YALAN SÖYLÜYORUZ!

"Biz ailecek yalan söylüyoruz. Savcılık, emniyet hiç bir şey bilmiyor. Ama onlar biliyor."

YOUTUBERLAR MEZARLIKTA BENİ BEKLİYORDU

"Ölüm yıl dönümü 5 Haziran’da Çağla'nın mezarına gittim. Youtuberlar beni bekliyor. Bu nasıl bir ahlaki değer bu nasıl bir vicdan."

EŞİMLE TEKRAR EVLENDİK

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Eşinizi hiç göremiyoruz?" demesi üzerine Gülnur Tuğaltay "Eşim kurumsal bir firmada çalışıyor. Bulunduğu kuruma zarar gelsin istemiyor. Daima bana destek. Evet bir resmi ayrılma sürecimiz oldu ama yeniden evlendik. İlker de kurumsal bir firmada çalıştığı için çıktığı bir yayında yüzü buzlanmıştı. O zamanda kıyametler koptu. Tepkiler oldukça büyük oldu. Olayı nereden nereye getirdiler. Bunlarda hiç vicdan ahlak yok." diye konuştu.

12 YAŞINDAKİ TORUNUMA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

"12 yaşındaki torunuma ulaşmaya çalışıyorlar. Çocuğun psikolojisini hiç mi düşünmüyorlar. Ben ciğeri yanmış bir anneyim. Çocuğumun katilini arıyorum bu kadar net. "

MÜGE ANLI BENDEN ÖZÜR DİLEDİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Dobra Dobra programında yayınlanan bölümler kaldırıldı. " demesine karşılık Gülnur Tuğaltay şöyle konuştu: " Çünkü iş başka yöne gidiyordu. Yayın yasağı aldırdım. Magazinsel boyuta getirmek istediler. O dönem kanalda biri dedi ki sizin sevgiliniz varmış ve bunu Çağla görmüş, katil o olabilir. Akışı bu şekle çevireceklerdi. Yıllar sonra Müge Anlı'nın kendi programına çıktım. Müge Anlı bu konuyu dile getirdi ve özür diledi. "

OĞLUMU BEN TESLİM EDERİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Oğlunuzun katil olduğuna dair söylemler çok fazla. Direkt sormak istiyorum. Oğlunuz katil olsa saklar mısınız? " sorusuna Gülnur Tuğaltay "Topluma bu kadar zararlı bir varlık yetiştirdiysem gider ben adalete teslim ederim. Cezasını çeksin." diye cevap verdi.

İLKER'İN HTS KAYITLARI VAR

Gülnur Tuğaltay şöyle devam etti: "İlker Bolu'da mola yerinde radyodan duyuyor haberi. Diyorlar ki orada radyo çekmez nasıl çekmez şehrin ortası. Yollarda dinlenme tesislerinde HTS kayıtları var. Saat kaçta nerede olduğu belli. Asıl onların yapmak istedikleri belli."

HEDEF ŞAŞIRTIYORLAR

Uzman Psikolog Esra Ezmeci "Ne yapmak istiyor peki? " sorusuna Tuğaltay " Hedef şaşırtıyorlar. " dedi.