 Altı aylık hamile olan Alina Boz kızının kime çekmesini istediğini açıkladı

Kız bebek bekleyen Alina Boz ile Umut Evirgen, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Bir Uzak Doğu restoranında yemek yiyen çift daha sonra sinemaya gitti. Hamilelik sürecinden bahseden Boz, "Güzel geçiyor. Eğleniyorum kendime kendime... Çalışmadığım süreç bir yerlere gidip, sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok" derken Evirgen, "Altıncı aya giriyoruz hiçbir şey istemedi" diyerek, ikili doğumun Türkiye'de olacağını belirtti.

Boz, "Bebeğiniz eşinizden hangi özelliğini almasını istersiniz?" sorusuna, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir. Hızlı ve doğru karar verir" derken Evirgen, "Yüzde 100 annesine çeksin. Güzelliği... Benim gibi kara olmasın" ifadelerini kullandı. Boz, "Anne olduktan sonra setlere hemen dönecek misiniz?" sorusuna, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Bende bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar" derken Evirgen, "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım" diye konuştu.

ALLAH'TAN BÜTÜN APARTMAN SAKİNLERİ EVDEYDİ

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, yan taraftaki apartmanda hasara sebep olmuştu. Zarar gören binada annesi Olga Boz'un olmasına oyuncu, "Bazen insan hayatı değersiz olabiliyor, biraz hassas olduğum konu... İhmalsizlik yüzünden insanların başına bir şeyler gelebiliyor. Annemle konuşuyorum, apartman yöneticisi olduğu için ilgileniyor. Deprem nedeniyle tabii ki binalar yapılsın ama başkaların hayatı tehlikeye atılmasın. Annemim yaşadığı apartman full moloz, atlayarak çıkıyorlar. Bir anda beton yığını olmuş. Allah'tan bütün apartman sakinleri evdeydi" dedi.

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