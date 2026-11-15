 Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Doğuma sayılı günler kalan güzel oyuncu Almila Ada, hamilelik sürecine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına, “Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o 9 ay” notunu düşen Ada, duygusal mesajıyla beğeni topladı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncunun hamilelik pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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