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Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Doğuma sayılı günler kalan güzel oyuncu Almila Ada, hamilelik sürecine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

 Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Paylaşımına, “Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o 9 ay” notunu düşen Ada, duygusal mesajıyla beğeni topladı.

 Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

Bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncunun hamilelik pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!Almila Ada’dan duygusal hamilelik paylaşımı!

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