 Aliye Uzunatağan'dan Kızılcık Şerbeti yapımcısına gönderme  

Aliye Uzunatağan, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Dört sene yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'un açıklamaları için oyuncu, "Yapımcının açıklaması kırdı beni... Her şey magazine düşüyor, bu beni rahatsız ediyor. Sosyal medyada bunların konuşulması üzüyor. Ben 'Kızılcık Şerbeti'nde ilk iki seneyi severek oynadım, çünkü sosyolojik olarak toplumda yaraya parmak bastığı için..." dedi.

Uzunatağan, "İki sene dediniz, diğer iki sene" sözlerine, "İşler uzayınca ana konudan uzaklaşılıyor. Kimsenin suçu değil, diziler uzun sürüyor. Bu kadarmış" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Tekrar döner misiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim. Başka iş ve başka karakter isterim" diye cevap verdi. Uzunatağan ve yapımcı Turgut'un, ücret konusunda atışmaları gündem olmuştu.

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