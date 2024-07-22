Şarkının klip yönetmenliğini de üstlenen Aiden Kekilli, bu projede çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. Modern danslar ve dinamik sahnelerle dolu olan klip, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.

Aiden Kekilli ve Sheyree, "Uzay" şarkısı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptılar: “Bu şarkı üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Shahriyar Ramazanzade’nin söz ve müziği ile Ozade’nin aranjesi birleşince ortaya özel bir çalışma çıktı. Dinleyicilerin de bu eseri beğeniyle karşılamasını umuyoruz.”

Aiden Kekilli ve Sheyree'nin "Uzay" şarkısı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Bu yazın hitlerinden biri olmaya aday "Uzay"ı dinlemek için favori müzik platformunuza göz atabilirsiniz.

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