 5. Uluslararası Tropikal Meyve Festivali Alanya’da gerçekleştirildi

Bu yıl ‘’Karayipler’den Alanya’ya Tropik Bir Hikâye” temasıyla gerçekleştirilen festival, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Ünlü şef Elif Korkmazel’in sunumuyla, gastronomi, kültür, sanat ve müziğin buluştuğu festivalde ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu, Caz sanatçısı Selen Beytekin’ın özel performansı, yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal keyifli sohbetleriyle binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Uluslararası konukları, ünlü şefleri, yerel üreticileri, kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin tarımsal zenginliğini gastronomi ve turizmle buluşturduğu festivalde, Alanya’nın tropikal meyveleri, yerel lezzetleri ve kültürel değerleri uluslararası bir platformda tanıtıldı.



Guatemala ve Nikaragua büyükelçilerini, Panama Büyükelçiliği temsilcisini, gastronomi dünyasının tanınmış isimlerini, üreticileri ve ziyaretçileri Alanya’da buluştururken, Alanya'nın tropikal tarımdaki birikimini ve yerel değerlerini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak için önemli bir platform oluşturdu.

(Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu)

TARLADAN SOFRAYA, ALANYA’DAN DÜNYAYA

Akdeniz'in bereketli topraklarında yetişen 40 yakın tropikal meyveler, Alanya’nın tarımsal çeşitliliğini gözler önüne serdi.

(Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu)

Festival alanında üreticiler ürünlerini tanıtırken gastronomi etkinlikleri, uygulamalı atölyeler ve yarışmalar tropikal meyvelerin farklı kullanım alanlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Festival, tarımsal üretimin gastronomi ve turizmle kurduğu ilişkiye de dikkat çekti. Alanya’nın avokado, muz, ejder meyvesi, papaya ve diğer tropikal ürünlerdeki üretim potansiyeli; yerel mutfak kültürü, yöresel lezzetler ve uluslararası gastronomi örnekleriyle bir arada ele alındı. Tropikal meyveler, festival boyunca üretimden sofraya uzanan geniş bir hikâyenin başrolünde yer aldı.

(Sahrap Soysal- Ayhan Sicimoğlu- Elif Korkmazel)

ALANYA’NIN KÜLTÜRÜ VE KENTİN HİKÂYESİ FESTİVALDE YAŞATILDI

Festival alanında gastronominin yanı sıra tarih, kültür, sanat ve üretim temalı etkinlikler de ziyaretçilerle buluştu. Vefa Kıraathanesi’nde Alanya’nın geçmişine tanıklık etmiş isimlerle gerçekleştirilen sohbetlerde kentin tarihi, kültürel değerleri ve geçmişten bugüne uzanan yaşam öyküleri paylaşıldı. “Kozadan Doğaya Alanya’nın Endemik Mirası” çalışması ile “Alanya’da Bir Zamanlar Muz Bahçelerinde Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi”, kentin doğal ve kültürel zenginliğini farklı yönleriyle tanıttı. Bağımsız Sanat Hareketi’nin ileri dönüşüm çalışmaları, kültür stantları ve uygulamalı atölyeler de programda yer aldı. Çocuklara yönelik etkinlikler ve ailelerin katılımına uygun alanlarla festival, farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap etti. Alanya’nın geçmişi, bugünü ve üretim kültürü, üç gün boyunca aynı alanda buluştu.

(Selen Beytekin)



ALANYA’NIN DEĞERLERİNDEN ULUSLARARASI TANITIMA

Beşinci yılında genişleyen programıyla gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali tarım, gastronomi, kültür, sanat ve turizmi aynı çatı altında buluşturdu. Yerel üreticilerin, gastronomi profesyonellerinin, sanatçıların ve uluslararası konukların katılımıyla gerçekleşen organizasyon, Alanya’nın sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladı. Üç gün boyunca farklı lezzetlerin, kültürlerin ve hikâyelerin buluştuğu festival, Alanya’nın tropikal meyve üretimindeki birikimini kentin turizm ve gastronomi potansiyeliyle bir araya getirdi. Beşinci Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, geride renkli görüntüler ve Alanya’nın üretim kültürünü öne çıkaran pek çok etkinlik bırakarak sona erdi.

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