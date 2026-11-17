Trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Güvener’in anısına düzenlenen 23. Onur Güvener Öykü Yarışması’nda çocuklar trafik bilinci için kalemlerini konuşturacak. 8-12 yaş grubuna açık yarışmaya başvurular 10 Şubat’a kadar sürecek.



Milliyet gazetesi yayın yönetmenlerinden merhum Eren Güvener’in trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Onur Güvener’in adını yaşatmak amacıyla düzenlenen Onur Güvener Öykü Yarışması, bu yıl 23’üncü kez çocukları kalemleriyle trafik konusunda farkındalık oluşturmaya davet ediyor.

Trafik kazalarının yol açtığı acılara dikkat çekmek ve küçük yaşlardan itibaren trafik bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen yarışma, yıllar içinde çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin ilgi gösterdiği önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştü.



ÇOCUKLAR KALEMLERİYLE TRAFİĞE DİKKAT ÇEKECEK

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Çetin Öner, yarışmanın her yıl daha geniş kesimlere ulaştığını belirterek çocukları öyküleriyle yarışmaya katılmaya çağırdı.

Bu yıl da öykünün prens ve prenseslerini seçeceklerini ifade eden Öner, yarışmaya çocukların bireysel olarak ya da okullarının desteğiyle katılabileceğini söyledi.

Trafik kazalarının toplumun her kesimini etkilediğine dikkat çeken Öner, yarışmanın amacının yaşanan acıları yeniden gündeme taşımak değil, çocukları edebiyatın gücünden yararlanarak bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Öyküler aracılığıyla çocukların trafik sorunlarına dikkat çekmelerini ve çözüm önerileri geliştirmelerini önemsediklerini belirtti.

SON BAŞVURU 10 ŞUBAT

8-12 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olan 23. Onur Güvener Öykü Yarışması'nda çocuklardan trafik güvenliği konusunda duyarlılık oluşturan, yaşadıkları çevreye ve topluma mesaj veren öyküler kaleme almaları bekleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyen çocukların öykülerini 10 Şubat tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

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